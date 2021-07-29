Июль 2021 года в Москве вошел в список самых жарких с 1948 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Июль 2021 года в Москве занимает шестое место в списке самых жарких за весь период метеонаблюдений с 1948 года. Не исключено, что по завершении месяца он поднимется на третье или четвертое место, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в четверг.

"Среднемесячная температура текущего месяца оказалась на 2,6 градуса выше многолетней нормы, и это по теплу пока шестое место с 1948 года (год открытия главной метеостанции столицы на ВДНХ и начала регулярных метеонаблюдений - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, жарче было только в июле 1972, 2001, 2002, 2010, 2011 годов. "То есть последний раз подобный жаркий июль был 10 лет назад. Однако с учетом прогноза, возможно, что нынешний месяц переместится на четвертую или даже третью строчку температурного пьедестала", - отметил метеоролог.

Тишковец рассказал, что по количеству осадков июль 2021 года пока что занимает восьмое место в списке самых засушливых месяцев. "Статистика может быть тоже скорректирована, так как в пятницу на столицу может пролиться грозовой дождь с общим количеством осадков за сутки до 10-15 мм", - предупредил синоптик.