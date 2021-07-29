Филиал федерального вуза откроют во Ржеве, где будут готовить кадры для авиапромышленности

ТАСС, 29 июля. Власти Тверской области совместно с госкорпорацией "Ростех" планируют открыть во Ржеве филиал одного из федеральных вузов, где будут готовить кадры для авиационной промышленности, прежде всего для "514-го авиационного ремонтного завода". Об этом сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя во время посещения предприятия вместе с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и советником президента РФ Владимиром Васильевым.

"Мы с Сергеем Викторовичем Чемезовым и Владимиром Абдуалиевичем Васильевым обсудили возможность сделать во Ржеве филиал федерального вуза. Учреждение для нас необходимо, потому что есть и молодежь, и современное производство, поэтому здесь должна быть выстроена линия для обучения новых кадров, которые будут работать в современной авиационной промышленности", - приводит пресс-служба областного правительства слова Рудени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, информация о том, филиал какого именно вуза будет открыт, на данный момент не обнародована. По словам Чемезова, у Ростеха есть планы по расширению завода во Ржеве, где ремонтируют практически все типы отечественных самолетов. "У Ростеха и региона обширные планы по расширению предприятия. Их реализация будет содействовать ускоренному развитию не только самого завода, но и всей Тверской области", - цитирует пресс-служба Чемезова.

Руденя, Чемезов и Васильев посетили "514-й авиационный ремонтный завод" в связи с празднованием 80-летия предприятия, они поздравили коллектив, вручили награды ряду сотрудников. "У вас работают целые династии. Созданы все условия, чтобы делать свою работу и учиться. Именно такие предприятии дают возможность двигаться вперед", - отметил Васильев.

Акционерное общество "514-й авиационный ремонтный завод" является самым крупным предприятием Ржева, на предприятии работают более 1,1 тыс. человек. Завод располагает современной производственной базой, собственным аэродромом и службами по организации и производству полетов. Занимается ремонтом и модернизацией самолетов военной авиации, в том числе МиГ-31, Су-24, МиГ-29, их комплектующих.