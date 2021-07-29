Болсонару назвал преступным разрешение местным властям вводить карантины из-за COVID-19

"Суд решил, что я не имею права отменять введенные ими меры и таким образом совершил преступление, заявив, что префект и губернаторы могут единолично ограничивать конституционные права граждан, в том числе на свободное перемещение", - сказал глава государства в ходе общения со сторонниками в четверг. Он также назвал "варварством" введенные во многих городах страны запреты на нахождение вне дома, объявления комендантского часа, закрытие храмов и возложил ответственность за это на высшую судебную инстанцию Бразилии.

"Это затронуло порядка 40 млн человек, которым было попросту нечего есть", - добавил Болсонару. По его мнению, эти меры были продиктованы не "заботой о сохранении жизней, а политической борьбой за власть".

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. Однако большинство губернаторов решили не отказываться от этих мер предосторожности и неоднократно продлевали их действие вопреки позиции президента. В апреле 2020 года ФВС подтвердил право местных властей объявлять карантинные меры на подведомственных территориях.

Политик также неоднократно заявлял, что своим решением суд фактически лишил его полномочий по противодействию распространению пандемии. ФВС в свою очередь пояснял, что разрешение местным властям самостоятельно определять уровень эпидемиологической угрозы и вводить соответствующие карантинные ограничения не означало полной передачи в регионы функций федерального правительства и не снимало с центральной власти ее части обязательств.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место после США и Индии по числу подтвержденных случаев заболевания (почти 19,75 лн человек). По числу летальных исходов (свыше 550 млн) она уступает только Соединенным Штатам.