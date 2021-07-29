В Орловской области ограничения по коронавирусу продлили до конца августа

ТАСС, 29 июля. Основные ограничения, в том числе соблюдение обязательного масочного режима, продлили для борьбы с распространением коронавируса в Орловской области до 31 августа, сообщил четверг оперштаб региона.

"В Орловской области до 31 августа 2021 года включительно продлили коронавирусные ограничения. Таким образом, масочный режим, социальная дистанция и прочие противоэпидемические меры останутся с орловцами как минимум до осени", - говорится в сообщении.

До 31 августа в Орловской области останется обязательным соблюдение масочного режима в общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий. Возможность проводить публичные мероприятия предоставят в случае наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса у участников. Принято также решение не отменять празднование 455-летия Орла с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.

К 29 июля в Орловской области отмечается высокий показатель заболеваемости коронавирусом среди жителей региона старше 65 лет, вдвое вырос показатель заболеваемости среди подростков 15-17 лет.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 40 009 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 761 человек, 834 пациента умерли. Первый компонент вакцины от коронавируса уже получили более 155 тыс. жителей региона, полностью завершили вакцинацию свыше 105 тыс. человек.