В Ленобласти продлили дополнительные выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области продлили до сентября дополнительные выплаты медикам региона за работу с пациентами с коронавирусом, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о продлении "коронавирусных" социальных надбавок медицинским сотрудникам до сентября. Средства на доплаты работникам медицинских организаций выделяются из бюджета региона. Решение о дальнейшем продлении выплат будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в мае 2021 года, когда в регионе было развернуто 800 коек для пациентов с COVID-19, на социальные выплаты медиков было направлено 60 млн рублей. В июле уровень заболеваемости значительно увеличился, что повлекло и соответствующий рост объема выплат. По предварительной оценке, их сумма в июле составит порядка 200 млн рублей.

Сейчас в медицинских учреждениях региона развернуто 2 044 койки. Как отметили в пресс-службе, за сутки на смене работали 8 326 медицинских работников.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 55 609 человек, выздоровели 47 033, умерли 2 079. За минувшие сутки в регионе выявили 244 случая заражения.