Суд Лондона вынесет решение по искам к издателю книги "Люди Путина" в октябре

ЛОНДОН, 29 июля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Высокий суд Лондона вынесет в октябре решение по искам российского предпринимателя Романа Абрамовича, а также компании "Роснефть" к издательскому дому HarperCollins, который выпустил весной прошлого года книгу "Люди Путина" (Putin's people). Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, об этом заявила в четверг по итогам двухдневных слушаний председательствующая на процессе судья Высокого суда Лондона Аманда Триплз.

"Решение будет вынесено ориентировочно в октябре. Не могу назвать сейчас дату. Она будет объявлена позднее", - сказала она.

Адвокаты HarperCollins подтвердили корреспонденту ТАСС, что решение будет вынесено по обоим рассматриваемым искам - как со стороны Абрамовича, так и "Роснефти". Ранее как адвокаты владельца лондонского футбольного клуба "Челси", так и нефтяной компании, подчеркивали, что подача исков не координировались между ними.