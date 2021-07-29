Эксперты: фактов для признания нацистского геноцида против народов СССР будет достаточно

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Исследователи, занимающиеся поиском погибших в результате преступлений нацистов на оккупированной территории бывшего СССР, а также историки и архивисты рассчитывают собрать достаточно фактов для обращения в международный суд с целью признания геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом на пресс-конференции в четверг заявила член Общественной палаты РФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

"Мы сейчас в начале процесса. <…> Я думаю, что все эти совместные усилия, которые сейчас проходят, - юридические, поисковые, исследовательские - они в конечном итоге приведут к тому, что достаточно будет фактов для того, чтобы выйти в международный суд. <…> И здесь важно подчеркнуть, что очень хорошо и достойно отработана тема этнического геноцида - холокост. Все про него знают, суды происходят, и это только образец того, как нужно заниматься этой темой. Но мы сейчас говорим о том, что речь идет о геноциде советского народа", - сказала Цунаева.

Она пояснила, что в настоящее время поисковые отряды обнаружили и продолжают находить множество массовых захоронений граждан, погибших в результате преступлений нацистов на оккупированных территориях России, Белоруссии и других стран. Она привела в качестве примера работу поисковиков в Новгородской области, где такие захоронение было обнаружено недавно. "Это была обычная поисковая экспедиция, вызваны были сотрудники Следственного комитета и началось расследование, которое закончилось возбуждением уголовного дела и вынесением решения о признании преступлений нацистов, совершенных в отношении гражданского населения в районе села Жестяная Горка, по статье "Геноцид", - пояснила эксперт.

Она добавила, что аналогичные дела возбуждены также в Псковской и Ростовской областях. Поисковые работы также продолжаются в Калининградской области, на территории которой во время войны действовали трудовые, концентрационные и пересыльные лагеря нацистов. В Карелии завершаются исследования захоронения узников концлагеря на территории села Ильинское. Там было выявлено 544 фамилии погибших, в том числе 87 граждан Белоруссии. В самой Белоруссии по итогам обнаружения захоронений прокуратура страны возбудила несколько уголовных дел о геноциде.

"Без срока давности"

По итогам поисковой и исследовательской работы в рамках российско-белорусского проекта "Без срока давности" впервые были опубликованы 23 тома архивных документов и выпущена серия книг. Над изданием работали 370 сотрудников архивов, 30 музеев и различных учреждений культуры.

Для выявления всех преступлений эксперты совместно с властями России и Белоруссии периодически направляют запросы по линии международного сотрудничества в страны, где в настоящее время проживают свидетели преступлений нацистов на оккупированных советских территориях, сообщил на пресс-конференции директор фонда "Историческая память", член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков.

"На данный момент, по имеющимся оценкам, около 400 ныне живущих легионеров латышских СС еще здравствуют. Мы ведем работу по выявлению фамилий этих людей и предоставлению этих фамилий в российские и белорусские правоохранительные органы. Правоохранительные органы в рамках международно-правового сотрудничества запрашивают у стран, где проживают эти люди, информацию о них и просят допросить их в качестве свидетелей. Я хочу отметить, что большинство из этих людей проживают не на территории Латвии, допустим, а за ее пределами: в США, Великобритании, Австралии, Канаде, многих других странах. Соответственно, если применительно к странам Балтии трудно надеяться, что даже в рамках международно-правового сотрудничества будут проводится какие-то допросы этих людей, то допросы их в других странах, они, в общем-то, являются возможными", - сообщил Дюков.

Экс-президент Литвы

Дюков напомнил, что белорусские правоохранительные органы считают свидетелем подобных преступлений, в частности, экс-президента Литвы Вальдуса Адамкуса, который, по версии следователей, участвовал деятельности литовского батальона, проводившего карательные операции в годы войны в Белоруссии.

"Он служил в качестве адъютанта у военного преступника, командира второго литовского полицейского батальона, действующего на территории Белоруссии. <...> Служил он у него уже после того, как второй батальон совершил множество преступлений на территории Белоруссии. Не факт, что господин Адамкус причастен сам к преступлениям, но он, вне всякого сомнения, знает людей, которые эти преступления совершали, и может обладать информацией, поэтому допрос его совершенно правомерен", - пояснил Дюков.

Он добавил, что Россия и Белоруссия направляли запросы о допросах свидетелей по данным делам, "но адекватного ответа на эти запросы по линии международно-правового сотрудничества не последовало". Тем не менее, к настоящему времени следователям удалось допросить около тысячи свидетелей нацистских преступлений. Материалы допросов также стали важными документами, помогающими раскрыть реальную историю геноцида мирных граждан, подчеркнул эксперт.

Укрывательство преступлений

Дюков также сообщил, что в настоящее время имеются факты укрывательства нацистских преступлений. По его словам, в 2000-х года латвийское правительство выкупило у одного голландского коллекционера пакет документов одной из латышских дивизий СС, которые могут содержать важную информацию, позволяющую в том числе идентифицировать нацистских преступников.

"К сожалению, доступ к этим документам в современной Латвии фактически закрыт. Даже латвийские историки в массе своей получить доступ к этим документам не могут. К ним были допущены только избранные историки, и никаких публикационных или научных проектов, где бы эти документы вводились в научный оборот, к сожалению, так и не последовало, несмотря на многократные заявления латвийской стороны, что все будет открыто. Это укрывательство, прямое укрывательство информации о совершенных преступлениях, и информации, которая может послужить выявлению нацистских преступников", - подчеркнул директор фонда.