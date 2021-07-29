Проекты комплексного развития территорий реализуют в трех районах в Йошкар-Оле

ТАСС, 29 июля. Власти Марий Эл планируют реализовать три проекта комплексного развития территорий по строительству многоквартирных домов и соцобъектов в Йошкар-Оле. Об этом сообщило в четверг организационно-аналитическое управление главы республики.

"Большое внимание уделяется комплексному развитию территорий. В частности, в Йошкар-Оле в настоящее время ведется подготовка аукционной документации на заключение договоров комплексного развития по трем территориям. На этих территориях производится снос ветхого и аварийного жилья с последующей застройкой новыми многоквартирными домами", - говорится в сообщении.

Речь идет о части микрорайона "Театральный", ограниченного улицами Воинов-интернационалистов, Карла Либкнехта, Кирова и Ленинским проспектом. Также дома появятся в части квартала в границах улиц Зарубина, Лобачевского, Суворова, Машиностроителей, и в части территории квартала 77, ограниченного улицами Машиностроителей, Рябинина, Ленинским проспектом и бульваром Победы.

По данным властей, комплексный подход к развитию территорий предполагает модернизацию инфраструктуры, строительство социальных учреждений, ремонт дорог и тротуаров.

Всего до конца года в республике планируют ввести в строй 369,8 тыс. кв. м. жилья. На сегодняшний день введено 168,7 тыс. кв. м. Ранее власти Марий Эл сообщали о планах до 2030 года ввести в строй почти 3 млн кв. м. жилья по национальному проекту "Жилье и городская среда".