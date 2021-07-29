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Единый день голосования

Более 100 тыс. человек проверили систему онлайн-голосования в Москве за 11 часов теста

Принять участие в тестировании могут почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. москвичей приняли участие в общегородском тесте системы онлайн-голосования за первые 11 часов его проведения. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг в 08:00 и продлится до 20:00 30 июля. Принять участие в тестировании могут почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru.

Участников тестового голосования спрашивают о необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и векторе развития столичного транспорта - общественного или личного.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
Пандемия COVID-19
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