Бастрыкин поручил проверить постановку в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб" в столичном театре "Современник" на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

"В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре "Современник" председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам", - сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СК.

В ведомстве пояснили, что негативная реакция общественности была вызвана тем, что в одном из спектаклей актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению некоторых представителей общественности, ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны.

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство", - добавили в СК.

Ранее общественная организация "Офицеры России" призвала руководство "Современника" не допускать оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны в постановках театра, таких как "Первый хлеб". Постановка "Первый хлеб" в театре "Современник" получила скандальную известность из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.