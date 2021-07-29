{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Генконсульство России в Стамбуле опровергло информацию о пожаре на территории дипмиссии

Пожар случился соседнем здании, сообщили дипломаты

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Генконсульство России в Стамбуле опровергло в четверг сообщения турецких СМИ о пожаре на территории дипмиссии.

"В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице генконсульства в Twitter.

Ранее турецкие СМИ и пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись, утверждая при этом, что на территории российской дипмиссии в Стамбуле вспыхнул пожар. Однако на видео самого здания генконсульства видно не было.

Теги
ТурцияРоссия
Пандемия COVID-19
Прибывающие из-за границы должны загрузить результаты тестов на ковид в течение 4 дней
Эта норма вступает в силу с 30 июля
Читать полностью