Генконсульство России в Стамбуле опровергло информацию о пожаре на территории дипмиссии

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Генконсульство России в Стамбуле опровергло в четверг сообщения турецких СМИ о пожаре на территории дипмиссии.

"В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице генконсульства в Twitter.

Ранее турецкие СМИ и пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись, утверждая при этом, что на территории российской дипмиссии в Стамбуле вспыхнул пожар. Однако на видео самого здания генконсульства видно не было.