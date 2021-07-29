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Власти Мордовии планируют запустить рейсы из Саранска в Калининград и Казань

Предполагают, что самолеты в Калининград будут летать в летнее время, а в Казань - круглогодично

ТАСС, 29 июля. Власти Республики Мордовия рассчитывают в 2022 году открыть новые авиарейсы из Саранска в Калининград и Казань. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"29 июля временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по развитию авиамаршрутной сети аэропорта Саранска. В 2022 году планируется запустить два новых направления. Ведутся переговоры, чтобы пустить самолеты в Калининград и Казань. Оба города являются точкой притяжения туристов и бизнес-сообщества", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС генеральный директор АО "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин, планируется, что самолеты в Калининград будут летать в летнее время, а в Казань - круглогодично.

Сейчас из Саранска прямыми рейсами можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар.

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