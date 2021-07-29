Власти Мордовии развернули еще один ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости

ТАСС, 29 июля. Власти Мордовии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 открыли дополнительный инфекционный госпиталь на базе больницы №5 и довели число коек почти до 1,5 тыс. в десяти медучреждениях. Об этом в четверг сообщили на сайте правительства республики по итогам заседания оперштаба.

"Как доложила и. о. вице-премьера Галина Лотванова, за последнюю неделю в стационары поступило 720 человек - в основном, это работающие граждане. Пришлось открыть еще один инфекционный госпиталь - на базе РКБ № 5. Всего в настоящее время в республике развернуто 1 445 ковидных коек в десяти лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, ситуация с заболеваемостью в республике остается напряженной. "Число ежедневно выявляемых новых случаев заражения превышает 65 человек, более 1 200 пациентов проходят лечение в ковидных стационарах, семь районов по недельной заболеваемости на 100 тыс. населения находятся в красной зоне", - цитирует Артема Здунова пресс-служба.

Руководитель республики отметил, что в республике поддерживается неплохой темп вакцинации, в регион поступило около 270 тыс. комплектов вакцины, в том числе партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в количестве около трех тыс. доз. Здунов поручил уделить внимание вопросам вакцинации учителей и работников образовательных организаций, преподавателей и студентов в преддверии нового учебного года.

За период пандемии в республике зафиксировано 23 725 случаев коронавируса, 20 954 человека выздоровели, 401 человек умер от коронавируса как основной причины. В Мордовии запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.