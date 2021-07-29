В Ненецком АО приостановили работу пунктов ПЦР-тестирования на пристанях на Печоре

ТАСС, 29 июля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приостановили работу пунктов ПЦР-тестирования на причалах на Печоре из-за высокой нагрузки на медработников. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

НАО не имеет круглогодичного автомобильного сообщения с другими регионами, только зимой по сезонной дороге. В регион можно попасть воздушным транспортом, машины в период навигации перевозят на баржах по Печоре.

"В Нарьян-Маре на местах причаливания барж приостановят работу пунктов ПЦР-тестирования. Посты эпидконтроля при этом продолжат функционировать. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое прошло в четверг", - говорится в сообщении.

Тестирование на причалах решили не проводить в связи с высокой нагрузкой на медработников.

О постах эпидконтроля

С 21 июля в НАО открыты посты эпидконтроля. Они размещены в четырех аэропортах региона - в Нарьян-Маре, Неси, Оме и Пеше, а также на причалах барж. Прибывающим в регион гражданам необходимо предъявлять документы об отсутствии COVID-19. Это может быть сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о законченной вакцинации или результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в регион. ПЦР-тест также можно сдать по прибытии в регион, но до получения результаты придется соблюдать самоизоляцию.

В ходе заседания оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по НАО Наталья Кирхар отметила эффективность введения постов эпидконтроля в аэропортах и на местах причаливания барж. "За неделю работы эпидпостов около 30 человек остались изолированными по прилете. В аэропорту они сдали анализы, результаты которых оказались положительными. Из них более 20 человек болеют бессимптомно и могли бы выйти на работу на следующий день, допустив распространение инфекции в организованных коллективах", - приводит пресс-служба слова Кирхар.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 552 случая заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 11 случаев. В регионе зарегистрировали десять летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим.