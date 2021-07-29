VII Российско-китайский молодежный форум пройдет в Ульяновской области в режиме телемоста

УЛЬЯНОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Ульяновская область в октябре примет VII Российско-китайский молодежный форум, который пройдет режиме телемоста. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"Концепцию и главные цели форума обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Олега Машковцева и первого заместителя губернатора Ульяновской области Александра Костомарова 29 июля. <…> Международное мероприятие состоится в режиме телемоста", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе фонда "Ульяновск - культурная столица", форум пройдет в октябре этого года. Участниками мероприятия станут студенты высших учебных заведений, расположенных на территории Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. Форум войдет в программу Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Форум пройдет по четырем направлениям: наука и инновации, образование, молодежное предпринимательство, а также туризм, культура и искусство. По словам директора фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяны Ившиной, в программе запланированы тематические сессии, посвященные науке и инновациям, туризму, культуре, искусству, молодежному предпринимательству и образованию. Начинающие предприниматели из двух стран обменяются опытом и обсудят перспективные направления совместной бизнес-деятельности. Кроме того, пройдет концерт с участием студенческих коллективов из России и Китая.

Формат российско-китайского сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется в рамках поручения президента РФ по дальнейшему укреплению и диверсификации связей на межрегиональном уровне между Россией и Китаем. На заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" 16 июня 2017 года в городе Хэфэй (КНР) был подписан договор о создании Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течений реки Янцзы КНР. В настоящее время в Ассоциацию вузов "Волга - Янцзы" входят около 80 российских и китайских высших учебных заведений.