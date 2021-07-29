Премьер Израиля заявил о начале кампании вакцинации лиц старше 60 лет третьей дозой Pfizer

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил в четверг о начале национальной кампании по вакцинации от коронавируса лиц старше 60 лет третьей дозой препарата американской компании Pfizer.

"Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля официально утвердила рекомендацию делать третий укол-бустер вакцины от ковида гражданам Израиля старше 60 лет. Мы начинаем национальную кампанию по вакцинации третьей дозой", - заявил Беннет в ходе телевизионного обращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.