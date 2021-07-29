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Пандемия COVID-19

Прибывающие из-за границы должны загрузить результаты тестов на ковид в течение 4 дней

Эта норма вступает в силу с 30 июля
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россияне, прибывающие из-за границы, должны загрузить результаты ПЦР-тестов на госуслуги в течение четырех дней после прибытия, следует из приказа главного государственного санитарного врача РФ. Приказ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что с 30 июля россияне, прибывающие из других стран, должны разместить результаты ПЦР-тестов на едином портале государственных услуг в течение четырех календарных дней, а не трех, как сейчас.

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РоссияПандемия COVID-19
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