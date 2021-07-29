Первый этап вакцинации от коронавируса в КЧР прошли более 40% взрослого населения

ЧЕРКЕССК, 29 июля. /ТАСС/. Первый этап вакцинации от ковида в Карачаево-Черкесии прошли более 86,6 тыс. человек, что составляет свыше 40% взрослого населения республики. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе регионального оперштаба.

"На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии привились более 40% взрослого населения старше 18 лет, 86 627 жителей КЧР получили первый компонент вакцины, 68 895 полностью завершили вакцинацию. Важно, что почти треть привившихся составляют люди старше 60 лет", - сказали в штабе.

Во всех районах республики организована работа 13 пунктов вакцинации. Число передвижных пунктов для вакцинации увеличено с 18 до 25. Ежедневно в регионе вакцинируются порядка 800 человек.

За последние сутки в республике выявили 59 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 22 268 случаев COVID-19, 20 658 жителей выздоровели, 292 умерли. В госпиталях получают лечение 664 пациента, остальные - амбулаторно.