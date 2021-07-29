Еще 24 центра "Точка роста" откроют в сельских школах Адыгеи до конца года

МАЙКОП, 29 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи до конца года откроют на базе сельских школ региона 24 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Об этом сообщил в четверг в своем аккаунте Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

"На повестке дня - реализация программы "Успех каждого ребенка". По ней в этом году в Адыгее будут созданы 18 тыс. ученических мест дополнительного образования детей. В текущем году на базе сельских школ откроются 24 центра "Точка роста", оснащенные современным оборудованием", - написал он.

Ранее сообщалось, что число получающих дополнительное образование детей благодаря нацпроекту "Образование" достигло 54 тыс. человек. Помочь устранить разрыв между сельскими и городскими школами и дать детям из сельской глубинки возможность обучаться по современным программам помогают именно "Точки роста" - центры для формирования современных технологических и гуманитарных навыков у детей. В 2020 году в республике было создано 15 таких центров.

"Центры дополнительного образования должны стать максимально доступными - не только в Майкопе, но и в районах Адыгеи. Они должны становиться местами притяжения детей и молодежи, помогать раскрытию потенциала школьников, обеспечивать учащимся доступ к современным образовательным программам", - уточнил глава республики.

Он также добавил, что в четверг на заседании правительства республики дал поручения руководителям профильных ведомств и муниципалитетов по подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Они касались капитального ремонта школ, организации горячего питания учащихся. В 2021 году в регионе завершено строительство двух общеобразовательных организаций, и с 1 сентября свою работу начнут средняя школа в Майкопе на 1,1 тыс. ученических мест, а также средняя школа в пригороде республиканского центра, станице Ханская, на 250 ученических мест.