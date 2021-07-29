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Собянин: в Москве ситуация с коронавирусом быстро улучшается

Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин Михаил Метцель/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается. Об этом сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин.

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"Действительно, ситуация быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работали на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Мэр отметил, что освободившиеся койки уже работают для плановых пациентов. 

"В любом случае нужно быть осторожными и продолжать вакцинирование, особенно пожилых граждан, все равно ковид никуда не денется, и опасность существует. Тем не менее можно сказать, что пиковый уровень заболеваний мы прошли", - добавил Собянин. 

Ранее мэр сообщил, что число привившихся от коронавируса в Москве превысило 4 млн человек. Оба компонента вакцины к этому дню в столице получили 2,2 млн человек.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 499 131 случай заражения, из них 3 356 за последние сутки. Выздоровели 1 351 297 человек, умерли 25 477.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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