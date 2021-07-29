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Пандемия COVID-19
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Диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва" снова можно будет пройти с августа

Диспансеризацию смогут пройти в первую очередь те, кто переболел коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва", которые ранее перевели под работу исключительно для вакцинации от COVID-19, в августе снова начнут принимать желающих пройти диспансеризацию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на канале "Россия-1".

"Сегодня все эти мощности (поликлиники и павильоны "Здоровая Москва" - прим. ТАСС) быстро освобождаются, поэтому мы в ближайшее время будем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов и оказывать им содействие в диагностике их здоровья. <…> Чекап будет расширен. Я думаю, эта работа будет организована полноценно в августе", - сказал Собянин.

Он отметил, что диспансеризацию смогут пройти все желающие, но в первую очередь те, кто переболел коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлен 1 499 131 случай заражения, из них 3 356 за последние сутки. Выздоровели 1 351 297 человек, умерли 25 477. 

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