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Минцифры наделят полномочиями по реализации госполитики в сфере литературной деятельности

Сейчас за Минцифры закреплена в том числе функция по определению государственной политики в сфере издательской и полиграфической деятельности

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России могут наделить полномочиями по реализации государственной политики в сфере литературной деятельности. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации" подготовлен во исполнение указания президента Российской Федерации от 21 июня 2021 г., а также поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой от 29 июня 2021 г. о необходимости наделения федерального органа исполнительной власти функциями по реализации государственной политики в сфере литературной деятельности в целях повышения эффективности государственной поддержки современного литературного творчества", - отмечается в документе.

Сейчас за Минцифры закреплена в том числе функция по определению государственной политики в сфере издательской и полиграфической деятельности. Документом предлагается слова "издательской и полиграфической деятельности" заменить словами "литературной, издательской и полиграфической деятельности".

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