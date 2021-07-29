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Лесные пожары в Турции

В АТОР сообщили, что российские туристы не отказываются от поездок в Турцию

Вице-президент ассоциации Дмитрий Горин сообщил, что были единичные случаи просьб перебронировать отель

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не наблюдает отказов российских туристов от поездок в Турцию, где на этой неделе произошли пожары в районе курортных городов. Об этом в четверг сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в эфире телеканала "Дождь".

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"Отказов [от туров] у нас нет. Это период отпусков, никто не хочет прерывать свой отпуск", - сказал он.

Горин также добавил, что в ассоциацию поступали тревожные звонки, но это были единичные случаи просьб перебронировать отель. "В данной ситуации надо учитывать еще тот факт, что даже в случае аннуляции туров из-за того, что не объявлено никаких предупреждений и ограничений, выплаты происходят по фактически понесенным расходам", - отметил он.

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ТурцияРоссияЛесные пожары в Турции
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