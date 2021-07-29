Участники саммита в Лондоне собрали $4 млрд на детское образование в развивающихся странах

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Порядка $4 млрд было собрано на саммите по глобальному образованию, который состоялся в Лондоне под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Кении Ухуру Кениаты. Как говорится в распространенном в четверг заявлении организаторов мероприятия, эти средства будут направлены на просветительские программы в развивающихся странах, принять участие в которых смогут 175 млн детей.

"Средства, собранные сегодня на саммите, помогут изменить жизни миллионов детей по всему миру. Великобритания гордится тем, что выделила £430 млн ($600 млн) на проект Глобального партнерства по образованию. Очень приятно видеть, как другие следует нашему примеру, чтобы внести свою лепту в достижении цели по обеспечению качественным образованием каждого ребенка", - подчеркнул Джонсон.

Организаторы саммита, который проходил в Лондоне в течение двух дней при участии представителей бизнеса и банковского сектора, выразили надежду, что с помощью собранных средств около 88 млн детей получат возможность пойти в школу к 2025 году.

Кроме того, 19 глав государств и правительств на встрече обозначили свою приверженность выделять на образование по меньшей мере 20% средств от государственного бюджета, тем самым солидаризируясь с политической декларацией Кениаты об увеличении финансирования образовательных программ.