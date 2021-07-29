Бразилия откажется от индийской вакцины от коронавируса Covaxin

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июля. /ТАСС/. Минздрав Бразилии намерен окончательно отказаться от покупки индийской вакцины от коронавируса Covaxin, контракт вокруг которой оказался в центре коррупционного скандала. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Марселу Кейрога по результатам аудиторской проверки, проведенной Главным контрольным управлением (CGU) администрации президента.

"Позиция министерства здравоохранения в связи с фактами, выявленным CGU, - за расторжение контракта", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции. Как уточнил глава CGU Вагнер Розариу, в ходе проверки выяснилось, что фирма Precisa, являвшаяся на тот момент представителем производителя препарата, подала в министерство подложные документы в составе тендерной документации. "Но и помимо этого, сам предмет контракта, а именно поставка вакцин, не был выполнен: во-первых, потому, что они не поступили в указанный срок, а во-вторых, потому, что она [вакцина] так и не была зарегистрирована для применения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa)", - добавил министр.

В конце июня в Бразилии разразился скандал, связанный с закупкой федеральными властями данного препарата. Тогда газета O Estado de S. Paulo, ссылаясь на секретные депеши посольства Бразилии в Индии, сообщила, что первоначальная стоимость препарата составляла $1,34 за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение этого вопроса и сообщали о давлении на них со стороны третьих лиц. По словам Розариу, проверка не подтвердила указанные в публикации сведения о завышении цены препарата.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся лидером проправительственной коалиции в парламенте страны. На этом фоне Минздрав страны приостановил закупку препарата.