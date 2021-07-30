Байден заявил, что местные власти способны сделать обязательной вакцинацию от коронавируса

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил, что пока не знает, имеет ли федеральное правительство США полномочия сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей страны, однако соответствующие распоряжения могут дать местные власти.

"Местные власти могут это делать, предприятия на местах могут это делать. До сих пор остается вопросом, может ли федеральное правительство обязать всю страну. Я этого пока не знаю", - сказал американский лидер в четверг в Белом доме в ходе выступления, посвященного новым шагам администрации США в борьбе с пандемией. Байден отметил, что обсуждал эти вопросы с представителями Минюста США.

Политику был задан вопрос, хочет ли он, чтобы штаты, частные компании и школы ввели у себя обязательную вакцинацию. "Я бы хотел, чтобы они двигались в этом направлении", - ответил президент.

Окончательное одобрение вакцин

Байден также выразил надежду на то, что вакцины от коронавируса получат окончательное одобрение со стороны американского регулятора в начале осени.

К настоящему моменту в США разрешено использование трех вакцин: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna и однокомпонентного препарата Johnson & Johnson. Однако все они были одобрены по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Таким образом, указанным препаратам еще только предстоит получить полное одобрение американского регулятора - Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

"Это все еще временное одобрение", - отметил Байден. По его словам, обычно для принятия окончательного решения управлению нужно проделать "много работы". "Я ожидаю, что они придут к заключению в начале осени", - добавил президент США.

Компенсация работодателям

Кроме того, президент подтвердил, что федеральные власти компенсируют работодателям оплату времени, которое сотрудники используют на вакцинацию от коронавируса себя и членов своих семей.

"Вы должны иметь возможность [выделить время] для вакцинации без потери в зарплате. Благодаря "Американскому плану спасения" (American Rescue Plan, пакет ассигнований на $1,9 трлн - прим. ТАСС) федеральное правительство полностью компенсирует малому и среднему бизнесу время, которое сотрудник затратит на вакцинацию, - сказал Байден. - Работодатели, это ничего вам не стоит. Предоставьте работникам это время. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас".

По его словам, федеральные власти теперь будут компенсировать и время, которое работники используют для вакцинации членов их семей. "Я обещаю, что это не будет ничего стоить работодателям. Вам заплатят", - добавил Байден.

Президент США обратил внимание на действия Национальной футбольной лиги (НФЛ), которая пошла на штрафные денежные санкции в отношении тех, кто отказывается от вакцинации. "Я призываю другие [спортивные] лиги на всех уровнях предпринять все возможное", - сказал он.