Минздрав Бразилии считает, что перспективы использования вакцины "Спутник V" сохраняются

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Минздрав Бразилии не исключает возможности использования российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в рамках Национального плана иммунизации (PNI) в 2022 году, несмотря на имеющиеся в настоящее время ограничения, установленные Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa). Об этом заявил в четверг глава Минздрава Марселу Кейрога.

"С учетом количества доз, которые мы планируем получить до конца года, и условий ее импорта, установленных Anvisa, PNI может без нее обойтись. При этом ее снова можно будет рассматривать для целей PNI в Бразилии в будущем, при условии регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного использования или постоянной регистрации", - пояснил чиновник.

В начале июня Anvisa разрешило импорт и ограниченное использование в Бразилии "Спутника V", выдвинув перечень условий такого использования, состоящий более чем из 20 требований. Вакцину разрешено ввезти в количестве, не превышающем 1% численности населения штатов, куда препарат будет поставляться. Как полагают в регуляторе, этого достаточно для организации вакцинации на начальном этапе с последующим предоставлением ему отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных Anvisa впоследствии примет решение о последующих поставках.

В середине июля Кейрога заявил о готовности ведомства оказать властям штатов помощь в проведении местных исследований эффективности "Спутника V", как того требует регулятор. В самом ведомстве при этом считают более приоритетным "получение уже приобретенных доз [других вакцин]".