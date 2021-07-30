Полиция Братиславы разогнала митинг против "дискриминации" отказавшихся от прививок

ПРАГА, 30 июля. /ТАСС/. Полиция, по требованию властей, разогнала в четверг вечером митинг против "дискриминации" отказавшихся от вакцинации против коронавируса, который с утра проходил перед дворцом президента Словакии в Братиславе. Об этом сообщило Словацкое радио.

Полицейский спецназ вытеснил участников акции протеста с проезжей части площади перед президентским дворцом и примыкающих улиц, где они мешали движению транспорта, из-за чего в центре словацкой столицы образовались крупные автомобильные пробки и не ездили трамваи. При этом были отмечены незначительные инциденты, сводившиеся к словесным перебранкам митинговавших с полицией. Часть активистов заявила о намерении возобновить протест в пятницу.

В несанкционированном властями митинге, согласно радио, участвовали несколько сотен активистов. Они выражали недовольство принятием парламентом закона на случай ухудшения в республике ситуации с коронавирусом, который в понедельник подписала глава государства Зузана Чапутова. Согласно документу, для посещения общественных мест, включая магазины, будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации.

По мнению протестующих, закон, несмотря на заверения властей о предусмотренных в нем гарантиях равных прав привившихся и отказавшихся от вакцины, ставит последних в невыгодное положение. Так, государство планирует оплачивать им тесты на коронавирус для посещения рабочих мест, но во время походов в магазины потребуется производить оплату тестов из собственных средств.

Митингующие заявляли, что отказываются проходить тесты на коронавирус и объявляют общереспубликанскую забастовку. Звучала резкая критика в адрес президента, правительства и парламента Словакии. Премьер-министр республики Эдуард Хегер призвал активистов к соблюдению мирного характера акции протеста, а мэрия Братиславы потребовала от полиции лучше подготовиться к ее возможному продолжению в пятницу, чтобы не допустить возникновения препятствий для движения транспорта в центре города.