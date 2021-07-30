Израиль запретил выезд из страны в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию

Эти страны теперь определены на сайте Минздрава как "пункты назначения с максимальным риском" заражения коронавирусом. "Выезд из Израиля в пункт назначения с максимальным уровнем риска запрещен для граждан и жителей Израиля и может быть осуществлен только с разрешения комиссии по исключениям. Пассажиры, прибывающие из такого пункта назначения, включая обладателей израильских свидетельств о вакцинации или выздоровлении, обязаны находиться на карантине в соответствии с указаниями министерства здравоохранения", - говорится в пояснении министерства.

Решение о внесении этих четырех стран в так называемый красный список израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла неделю назад, а комиссия Кнессета (парламента) утвердила вечером 29 июля, отмечает газета "Едиот ахронот". В списке до этого уже находились Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Индия, Испания, Киргизия, Мексика, Россия, Узбекистан и ЮАР, а срок его действия продлен до 9 августа, указывает издание. Как указали ранее в Минздраве Израиля, разрешения на поездку в эти страны выдаются только уполномоченной израильской комиссией, штраф за нарушение этого положения составляет пять тысяч шекелей (около 115 тысяч рублей).

Власти еврейского государства с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны или лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от коронавируса иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле.

27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США. 1 июля ожидалось открытие страны для индивидуальных вакцинированных туристов, затем эта дата была перенесена на 1 августа, а в середине июля, по информации радио "Кан", была отложена на неопределенный срок.