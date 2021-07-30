Пожар начался в главном киноархиве Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Пожар начался в одном из павильонов Бразильской синематеки - главного киноархива страны - в Сан-Паулу. Об этом сообщает в четверг газета Globo.

По информации издания, на место возгорания направлены 11 пожарных расчетов. Информации о жертвах пока нет.

В апреле сотрудники киноархива в соцсетях предупреждали об опасности пожара. Они отмечали критическое состояние архивов ацетилцеллюлозной пленки и опасность самовозгорания нитроцеллюлозной пленки.

За 74 года существования архива он четыре раза пережил пожары. В результате последнего инцидента в 2016 году были утеряны около 500 работ.