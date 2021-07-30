В Японии проверят воздействие очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" на рыбу

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Японская энергокомпания Tokyo Electric Power проведет эксперимент по выращиванию морепродуктов в очищенной от радиации воде с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1". Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK .

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

Специалисты компании заполнят резервуар водой, которую предполагается сбрасывать в океан, и разбавят ее морской водой, чтобы создать условия, близкие к реальной среде. В таком аквариуме будут выращивать камбалу, несколько других видов рыб, а также водоросли и моллюсков.

В TEPCO хотят провести первый подобный эксперимент летом следующего года. По его итогам эксперты сравнят полученные образцы с морепродуктами, выращенными в воде, взятой из океана рядом с АЭС. Вся рыба будет протестирована на наличие радиоактивных и других вредных веществ.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже высказали свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".