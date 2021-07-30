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Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали на Тайване

Данных о жертвах и разрушениях не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу в восточной части Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии в 17,1 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 5 км. Колебания почвы ощущались в уездах Хуалянь и Наньтоу.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - "филиппинской" и "евразийской". Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.

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