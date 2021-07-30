СМИ: полиция Гонконга расследует освистывание гимна КНР в торговом центре

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга расследует дело об освистывании гимна Китая в торговом центре, где на большом экране транслировались олимпийские состязания. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Вечером 26 июля сотни горожан собрались в крупном торговом комплексе, чтобы посмотреть выступление гонконгского спортсмена Чун Ка Луна, который стал олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах и впервые за 25 лет принес золотую медаль этому специальному административному району Китая. Во время исполнения гимна КНР некоторые зрители начали свистеть, также слышались выкрикивания: "Мы гонконгцы!", а один из присутствовавших начал размахивать британским колониальным флагом.

Источники в полиции подтвердили, что данные инциденты расследуются: следователи изучают записи с камер наблюдения. Юристы предупредили, что виновные могут быть привлечены к ответственности не только за нарушение закона о гимне, но и нового сурового закона об обеспечении национальной безопасности.

В соответствии с принятым летом прошлого года законопроектом, оскорбительное отношение к официальному гимну КНР "Марш добровольцев" здесь теперь карается штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450) и тюремным сроком до трех лет.