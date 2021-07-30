Ревакцинация началась на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

"Ревакцинация у нас проводится в плановом порядке. Вакцинируем всех военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим. На данный момент еще не было ни одного медицинского отвода", - сообщил Кутик, добавив, что повторную вакцинацию проходят военнослужащие, кто привился более полугода назад.

По словам военного врача, вакцинация проводится, как и прежде, российским препаратом "Спутник V". Перед ней все военнослужащие проходят медицинский осмотр, у них измеряют температуру, давление, уточняют, имеются ли противопоказания к вакцинации. После прививки военные находятся три дня под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов.

В конце июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в военном ведомстве сообщал, что основной состав вооруженных сил России был привит от коронавируса. Также на совещании была озвучена информация, что на 100% вакцинированы российские военнослужащие, находящиеся в Сирии и Нагорном Карабахе.