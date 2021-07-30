Первой леди США обработали колотую рану на ноге

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сопровождал в четверг вечером свою супругу Джилл в медицинский центр имени Уолтера Рида, где ей обработали колотую рану на ноге. Как сообщил ранее пресс-секретарь Джилл Байден Майкл Лароса, в прошлые выходные на Гавайях первая леди наступила на некий предмет.

"Первая леди успешно перенесла процедуру по обработке колотой раны на левой ноге. После осмотра раны медицинскими специалистами остается неясным, какой предмет вызвал повреждение, - отметил Лароса. - Теперь рана чистая, без инфекции, и ожидается, что она хорошо заживет".