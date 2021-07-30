Поставки медицинского кислорода начались из Китая в Бурятию

УЛАН-УДЭ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Бурятии договорились о поставках медицинского кислорода из КНР, сообщил в Facebook министр промышленности, торговли и инноваций Бурятии Антон Виноградов.

В июне в республике из-за роста заболеваемости COVID-19 медучреждения испытывали нехватку кислорода для лечения пациентов. Власти Бурятии начали переговоры с поставщиками, оказали господдержку местным предприятиям, имеющим возможность наладить производство медицинского газа.

"В ходе длительных переговоров удалось добиться желаемого результата - начались поставки медицинского кислорода из Китая в Республику Бурятия", - проинформировал Виноградов. Переговоры с партнерами из КНР велись совместно с Минпромторгом РФ и торгпредством России в Китае. "Кислород на полную мощность производят четыре предприятия в республике. Бурятия кислородом обеспечена в полном объеме", - отметил Виноградов.

В июне в республике ухудшилась эпидобстановка, ежесуточно регистрировалось более 300 случаев COVID-19, умирали свыше 20 человек. Было развернуто около 3 тыс. коек для пациентов, власти ввели карантин. В настоящее время эпидситуация стабилизировалась.

На утро 30 июля в республике зарегистрировано 52 374 случаев заражения коронавирусом, из них 201 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 023 пациента, занятость коечного фонда - 72,5%. Умерли 1 676 человек, из них восемь - за последние сутки. Первый этап вакцинации прошли 256 598 человек, завершили вакцинацию 196 439. Планируется вакцинировать 431 580 жителей Бурятии.