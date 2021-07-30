Около 1 тыс. жителей Хакасии вакцинировались в военном мобильном госпитале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) за первые три дня работы мобильного пункта вакцинации, развернутого на центральной площади Абакана в Хакасии, привили около 1 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба округа в пятницу.

Более 115 тыс. человек в регионе получили первый компонент вакцины, более 75 тыс. оба компонента.

"Около тысячи человек привили вакциной врачи мобильного госпиталя. Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Военные специалисты развернули пункт вакцинации с целью снижения потока посетителей в стационарных прививочных пунктах. Запись на вакцинацию осуществляется через портал государственных услуг и по телефонам", - говорится в сообщении.

Мобильный госпиталь был развернут в конце июля. Ранее министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.