В Новосибирске умер двухмесячный ребенок, заразившийся коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Патологоанатомическая экспертиза установит причины смерти двухмесячного ребенка в новосибирской больнице, который, по данным СМИ, болел заболеванием, вызванным новым коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что двухмесячная девочка умерла в детской городской клинической больнице №3. По информации СМИ, у ребенка был обнаружен коронавирус, который поразил легкие на 60%.

"Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Как уже неоднократно сообщалось, в статистике регионального оперативного штаба учитываются пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная экспертиза займет 30 дней, а в некоторых случаях - до 45 дней. Министерство здравоохранения Новосибирской области выразило соболезнования родителям и родственникам ребенка.

По данным оперативного штаба, на утро 29 июля в регионе зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом, 44,3 тыс. пациентов выздоровели, умерли 2,3 тыс. человек. В последнюю неделю количество заразившихся коронавирусом в день составляет более 200 человек, превосходя рекорды заболеваемости.