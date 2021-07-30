Новый паводок в Хабаровском крае не вызвал серьезных последствий

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Подъем уровня воды на горных реках в Верхнебуреинском районе Хабаровского края не вызвал серьезных подтоплений, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Дожди, прошедшие на днях в Верхнебуреинском районе, вызвали повторный паводок. Однако в этот раз он прошел без серьезных последствий. Уровни воды в реках Бурея, Ниман и Умальта вопреки опасениям не достигли неблагоприятных отметок. И уже с сегодняшнего дня вода там начала падать, а обстановка стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Верхнебуреинский район пережил сильный паводок после дождей в середине июля в бассейне Буреи. В верхнем течении реки и в ее притоках подъем воды за сутки составил до трех метров. Были подтоплены 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги, большой водой разрушило 11 мостов. Людей эвакуировали.

После предыдущего подтопления в поселке Ургал-1 в зоне паводка еще находятся шесть участков внутрипоселковых дорог и четыре приусадебных участка. В районе работают пожарные и спасатели, помощь оказана более чем 200 местным жителям. В селе Усть-Ургал и поселке Ургал-1 активно идут работы по просушке домов и дезинфекции освобожденных территорий, организован подвоз питьевой воды.

"Одновременно муниципальные комиссии обследовали все жилые дома. От местных жителей поступило 583 заявления на оказание единовременной материальной и финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости. Эти выплаты люди начнут получать с первых чисел августа. Единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей предоставили пяти жителям из числа социально незащищенных категорий. На остальных заканчивают оформлять документы", - говорится в сообщении.

Гидрологическая ситуация остается напряженной по всему Хабаровскому краю. Паводковая волна, сместившаяся на территорию региона по Амуру с Амурской и Еврейской автономной областей, вышла в Лиман. Но к началу следующей недели у Хабаровска ожидают повторный гребень паводка. Уровни воды прогнозируются в пределах 420-450 см. При этом неблагоприятные явления в черте города начинаются при отметке 450 см. Хабаровск готов к большой воде, отмечается в сообщении. По данным на утро пятницы, уровень воды у краевой столицы составил 412 см, прибавив за последние сутки 9 см.