Суд частично удовлетворил иск экс-мэра Сургута о взыскании почти 25 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд в пятницу постановил взыскать суммарно 650 тыс. рублей в пользу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова по его ходатайству о возмещении имущественного вреда в размере почти 25 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд частично удовлетворил заявление [Попова]. В его пользу взысканы расходы по оплате юридической помощи по уголовному делу в размере 600 тыс. рублей и расходы по оплате юридической помощи по составлению данного заявления об имущественном вреде - 50 тыс. рублей. В остальной части суд отказал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания Попов отказался от требования обязать прокурора принести ему от имени государства извинения, поскольку их получил.

ТАСС в настоящее время не располагает комментарием адвоката Попова.

О деле Попова

Дмитрий Попов просил возместить имущественный вред и обязать прокурора принести от имени государства извинения. Как ранее сообщал адвокат Владимир Яремаченко, его подзащитный хотел взыскать с государства моральный вред за 4,5 года, в течение которых длилось судебное разбирательство в его отношении. В пресс-службе Сургутского городского суда ТАСС уточнили, что это почти 25 млн рублей.

Сургутский городской суд 3 сентября 2020 года полностью оправдал Попова, которого обвиняли в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости по всем трем эпизодам. 3 декабря 2020 года суд ХМАО отклонил жалобу прокуратуры на оправдательный приговор.

Как полагало следствие, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубометров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. По версии следствия, в результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. Фигурант находился под подпиской о невыезде.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию. Дума Сургута приняла его отставку за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он проходил свидетелем. Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет.