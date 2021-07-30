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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Югре превысило 65 тыc.

За прошедшие сутки в регионе выявили 202 новых случая заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 июля. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 202, общее число заразившихся превысило 65 тыс., сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 202 новых случая коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях. Всего 65 140 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции [с начала пандемии]", - говорится в сообщении.

За время пандемии 61 438 пациентов в регионе выздоровели, 936 умерли.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешены с присутствием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена при заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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