В Москве отменили обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", - написал мэр в своем блоге.