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Пандемия COVID-19
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Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Также мэр столицы отметил, что число случаев заражения коронавирусом в городе снизилось в 2,2 раза благодаря вакцинации

ОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты отмечают в последние недели улучшение ситуации с коронавирусом в Москве по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, что позволяет смягчить действующие из-за COVID-19 ограничения. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. <...> В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", - написал мэр.

Собянин отметил, что число случаев заражения коронавирусом снизилось в 2,2 раза благодаря вакцинации. "Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - написал он.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия COVID-19
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