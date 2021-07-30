Собянин сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

ОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты отмечают в последние недели улучшение ситуации с коронавирусом в Москве по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, что позволяет смягчить действующие из-за COVID-19 ограничения. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась. <...> В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений", - написал мэр.

Собянин отметил, что число случаев заражения коронавирусом снизилось в 2,2 раза благодаря вакцинации. "Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня", - написал он.