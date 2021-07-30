Черногория выдала России бывшего ректора Ленинградского университета им. А. С. Пушкина

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Обвиняемого в растрате бывшего ректора Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Вячеслава Скворцова из Черногории в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами Черногории удалось добиться принятия положительного решения о его выдаче. Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Вячеслав Скворцов будет доставлен в Россию", - сказали в ведомстве.

Скворцов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2014 по 2017 год он совместно с директором алтайского филиала университета совершили растрату денежных средств вуза на сумму более 2,4 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре. Эту сумму они перечислили на личные расчетные счета под видом оплаты договоров возмездного оказания услуг, которые в действительности не заключались и не выполнялись.

Скворцов скрылся от уголовного преследования и покинул территорию России. По поручению Генеральной прокуратуры в феврале 2021 года он был объявлен в международный розыск. В марте его задержали в Черногории, после чего Генеральная прокуратура РФ направила запрос об экстрадиции обвиняемого в Россию.

Согласно информации на сайте университета, Скворцов был основателем образовательного учреждения и занимал пост ректора с 1992 по 2016 год. С 2016 года стал президентом вуза.