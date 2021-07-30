ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае продлят работу медицинского автопоезда для обследования жителей поселков и сел. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Автопоезд "Здоровье" запустили в феврале этого года по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева.

"Губернаторский автопоезд "Здоровье" продолжит работу в районах края. Соответствующее решение по многочисленным просьбам жителей принял глава региона Михаил Дегтярев. Сейчас поликлиника на колесах завершает работу в Хабаровском районе и отправляется на техобслуживание. С середины августа автопоезд начнет прием пациентов в Нанайском районе. Следующей точкой станет Комсомольский район", - уточняется в сообщении.

Изначально в планах было посещение только Вяземского, Бикинского, Хабаровского районов и района имени Лазо. Но по обращениям жителей через соцсети и другие формы работу автопоезда приняли решение продлить, медики посетят поселения еще в нескольких районах, уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.

Всего мобильная бригада врачей посетила уже свыше 90 населенных пунктов и осмотрела более 5,5 тыс. человек, проведено почти 10 тыс. клинических исследований. В бригаде передвижной поликлиники работали специалисты из консультативно-диагностического центра "Вивея" и представители районных больниц и поликлиник. В их числе терапевт, педиатр, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, врач УЗИ-диагностики, рентген-лаборант и медицинские сестры. В распоряжении медиков были передвижные рентгенографический комплекс, аппарат УЗИ и стоматологический кабинет.

"Жители поселков с удовольствием приходят проверить свое здоровье. Например, за время работы автопоезда в Хабаровском районе флюорографическое обследование сделали порядка 3 000 человек. Это был первый этап диспансеризации. После осмотра терапевта жителей направляли к узким специалистам. Сегодня мы завершили работу в самом отдаленном поселении района - селе Елабуга. Тем пациентам, у которых выявили патологии после УЗИ или ЭКГ, мы выдали направление на дообследование в профильные учреждения края", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по медицинской части Князе-Волконской районной больницы Елены Ильговой.

В автопоезде была возможность для лабораторных и инструментальных исследований, направленных на выявление хронических неинфекционных заболеваний - онкологических, бронхолегочных, эндокринных, а также заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем.

Также в передвижной поликлинике была организована вакцинация от COVID-19. За месяц работы в Хабаровском районе вакцинировались 505 местных жителей. Это 20,6% от общего количества взрослого населения, подлежащего иммунизации для создания коллективного иммунитета.