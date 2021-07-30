В Минсельхозе заявили, что вакцина от COVID-19 востребована у заводчиков норок и песцов

ТОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса для животных "Карнивак-ков" наиболее востребована у заводчиков пушных зверей, в частности норок и песцов, а не владельцев домашних животных, сообщил журналистам в пятницу замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов в ходе рабочей поездки в Томск.

По информации ученых, коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, способен заражать не только человека, но и некоторых млекопитающих животных. В их число, как показывают результаты экспериментов вирусологов и наблюдения ветеринаров, входят норки, хорьки и кошки, у которых инфекция вызывает схожее с человеческим заболевание.

"Структура Россельхознадзора разработала вакцину, они запустили промышленное производств. Мы [Минсельхоз РФ] анализировали, кто является основным потребителем. Это хозяйства, которые держат песцов, норок, у этих хозяйств вакцина востребована", - сказал Увайдов.

Вакцина "Карнивак-ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств ФГБУ "ВНИИЗЖ" в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ "Ветеринарное благополучие".