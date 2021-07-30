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Роспотребнадзор Татарстана обязал 240 организаций привить сотрудников от коронавируса

Такие постановления получают от ведомства те организации, где был зафиксирован очаг заболевания новой коронавирусной инфекции

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор вынес 240 организациям Татарстана постановление об обязательной вакцинации сотрудников. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

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"240 организаций в республики Татарстан получили постановление об обязательной вакцинации сотрудников", - отметила Замалиева.

Подобные постановления от Роспотребнадзора получают те предприятия, где был выявлен очаг заболевания новой коронавирусной инфекции.

За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодня в регионе вакцинировались от коронавируса 813 257 человек, из них 579 854 прошли второй этап вакцинации.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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