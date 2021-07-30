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Пандемия COVID-19
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В Москве отменили обязательное ношение перчаток для работников кафе и ресторанов

Ношение масок по-прежнему является обязательным, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники кафе и ресторанов в Москве могут больше не носить перчатки при обслуживании гостей, но по-прежнему должны надевать маски. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

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"С сегодняшнего дня сотрудники заведений общепита и развлекательных заведений могут не носить перчатки при обслуживании гостей, при нахождении на рабочем месте. Но маски по-прежнему являются обязательным атрибутом при контакте с другими людьми в общественных местах", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что в силе остаются требования к соблюдению санитарных правил по обработке поверхностей в залах ресторанов, кафе и аналогичных заведений, а также к технологическим операциям, например, приготовлению блюд.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Ношение масок и перчаток с 12 мая 2020 года стало обязательным в общественных местах Москвы, в том числе в транспорте, с целью предотвращения распространения COVID-19.

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