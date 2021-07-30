В Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для моряков и рыбаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Сахалинской области Ирина Чаленко в пятницу подписала постановление о введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции для моряков и рыбаков региона, говорится в документе, опубликованном на сайте островного управления Роспотребнадзора.

"Внести дополнение в пункт 5 (о категориях граждан для обязательной вакцинации): 5.4. Работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией", - говорится в документе.

В середине июня в Сахалинской области была введена обязательная вакцинация для работников предприятий, относящихся к сферам образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания. Как пояснили ТАСС специалисты Минздрава региона, в рамках закона об иммунопрофилактике вакцинация в России является добровольной. При этом законом определены категории работников, для которых условием допуска к трудовой деятельности является наличие иммунитета, в том числе прививка.

Сейчас процент вакцинированного населения в Сахалинской области уже превышает 45%. Одним компонентом привиты около 140 тыс. человек, двумя - около 105 тыс. граждан. По суммарному показателю вакцинации Сахалинская область занимает первое место на Дальнем Востоке и третье - по России. Чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо привить еще 55 тыс. человек. Всего в регионе проживают чуть меньше полумиллиона человек.