В Токио впервые за четыре дня не обновился суточный максимум заражений коронавирусом

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 3 300 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу столичной администрацией.

Впервые за четыре дня в Токио не был обновлен суточный максимум инфицирований.

Во вторник в столице Японии были подтверждены рекордные 2 848 случаев заражения, в среду - 3 177, в четверг - 3 865. Между тем в пятницу в Токио увеличился показатель суточного прироста инфицированных в тяжелом состоянии. Сегодня их число составляет 88, вчера сообщалось о 81 тяжелобольном.

В четверг в Японии был подтвержден очередной максимум заражений - 10 699 случаев, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум был выявлен в Японии 28 июля (9 576).

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемиологической обстановки распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. 29 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что власти предпринимают тщательные меры для предотвращения увеличения числа людей на улицах и передачи инфекции иностранцами.

Между тем в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.